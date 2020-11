Para Mourão, partidos de centro são os ‘grandes vencedores’ das eleições

Na avaliação do vice-presidente Hamilton Mourão, os partidos de centro foram os “grandes vencedores” das eleições de 2020. Nesta segunda-feira, 16, ele disse que ainda que não fez uma análise aprofundada dos resultados em primeiro turno, mas que não é possível afirmar que houve um enfraquecimento do movimento conservador ou do capital político do presidente Jair Bolsonaro.

“O que foi dado a conhecer até o presente momento, não fiz nenhuma análise aprofundada, é que os partidos de centro tradicionais foram os grandes vencedores”, disse em conversa com jornalista na chegada à sede da vice-presidência nesta manhã.

Segundo ele, apesar de apenas 9 de 59 candidatos para quem Bolsonaro fez campanha terem sido eleitos, não se pode “debitar” ao chefe do Executivo a derrota da maioria dos apadrinhados.

“Não se pode debitar (ao presidente) porque ele não entrou de cabeça nesta eleição, apoiou alguns candidatos”, argumentou Mourão. “Sem uma estrutura partidária, fica difícil participar de uma eleição”, comentou.

Divulgação de resultados

Sobre a demora na divulgação dos resultados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Mourão considerou que houve um “probleminha de modus operandi”, mas ele avalia o processo como sendo “muito bom, sem dúvida nenhuma”.