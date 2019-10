Para Mourão, tem ‘mais gente atacando o presidente’

Equipe BR Político

O presidente em exercício, Hamilton Mourão, acredita que não é só a imprensa que – na sua visão – está atacando o presidente Jair Bolsonaro. “Tem mais gente”, afirmou nesta quarta-feira, 30. A fala de Mourão ocorre no contexto da citação a Bolsonaro no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

“Eu seria leviano em dizer que objetivo é atingir a pessoa do presidente. Mas pode dar a atender isso aí. As fontes comprovam que o presidente não estava no condomínio, estava em Brasília”, disse Mourão, segundo o Broadcast Político.

Para o presidente Bolsonaro, um dos possíveis responsáveis pelos “ataques” é o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC). “No meu entender, o porteiro está sendo usado pelo delegado da Polícia Civil, que segue ordem do senhor Witzel, governador”, afirmou o presidente mais cedo nesta quarta-feira, 30.