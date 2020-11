Para Mourão, votação da LDO é hoje ‘a maior preocupação’ econômica

Na avaliação do vice-presidente Hamilton Mourão, a “maior preocupação”atual da área econômica do governo é a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) ainda este ano. A decisão sobre o Orçamento de 2021 está travada no Congresso por conta do impasse quanto à Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso, que ainda não foi instalada

“Hoje eu acho que a maior preocupação da área econômica do governo é a questão da votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias; (é votar) pelo menos a LDO para que a partir de janeiro o governo não fique parado, senão não pode gastar nada”, disse Mourão na chega à vice-presidência nesta terça-feira, 24.

Como você viu no BRP, no início do mês, Mourõa chegou a manifestar que não acredita que a LDO seja votada neste ano ainda.

A LDO define as regras para os gastos federais. Caso não seja votada até o fim do ano, o governo entra em um cenário de “shutdown” e pode ficar sem autorização para pagar despesas essenciais, como salários e aposentadorias, no início de 2021. Além disso, se não for apreciada até 22 de dezembro, não haverá recesso legislativo. “Se votar a LDO pelo menos um doze avos (do Orçamento) pode ser gasto (pelo governo)”, acrescentou Mourão.