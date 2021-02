‘Para não apodrecer, governo precisa agir logo’, diz ex-ministro

O ex-ministro do governo Temer, Moreira Franco apontou, na manhã desta quarta-feira, 3, que passadas as eleições internas na Câmara e no Senado, é chegada a hora do governo agir no combate à pandemia e crise econômica. Do contrário, corre o risco de “apodrecer”.

“Emoção da disputa acabou. As 2 casas comandadas por aliados. Brasil segue com: mais mortos e infectados, poucos vacinados, crise fiscal, social, econômica, desemprego e sem ajuda aos vulneráveis. Como enfrentar? Para não apodrecer, Governo precisa agir logo”, escreveu Moreira no Twitter.