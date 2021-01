Para Nicolelis, Brasil segue ‘tentando tapar o sol com a peneira’

Para o cientista Miguel Nicolelis, o Brasil ainda está longe de adotar as medidas necessárias para conter o avanço do coronavírus. Ele lembra que mesmo os países que melhor lidaram com a pandemia já ampliaram seus lockdowns para reduzir a propagação do vírus, algo que não acontece por aqui.

“Alemanha, um dos países ocidentais que melhor lidou com a primeira onda de COVID-19, amplia seu lockdown nacional devido à situação da segunda onda da pandemia. Inglaterra já havia feito isso. Aqui no Brasil continua-se tentando tapar o sol com a peneira”, afirma.