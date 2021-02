Para os de memória curta: bolsonaristas também apoiaram Maia em 2019

Marcelo de Moraes

Em fevereiro de 2019, Rodrigo Maia (DEM-RJ) foi eleito presidente da Câmara com apoio maciço dos colegas. Com 334 votos, venceu já no primeiro turno. E teve um apoio decisivo para que sua vitória fosse incontestável: o recém-empossado e fortalecido Jair Bolsonaro apoiou sua candidatura, o que garantiu a Maia a imensa maioria – se não todos – dos 52 votos da bancada do PSL, então partido do presidente.

Dois anos depois, os bolsonaristas agora satanizam Maia e se enchem de entusiasmo pela candidatura do deputado Arthur Lira (PP-AL). Resta aguardar para ver como a relação estará daqui a dois anos, caso Lira confirme hoje seu favoritismo.