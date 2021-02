Para petista, ‘aliança com a direita’, não adianta para derrotar Bolsonaro

A deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) afirmou que a esquerda deveria ter construído outro caminho na disputa pela Presidência da Câmara. Os partidos de esquerda decidiram apoiar Baleia Rossi (MDB-SP), aliados a outras legendas de centro e de direita, para evitar a vitória de Arthur Lira (PP-AL), candidato bolsonarista.

Para a deputada, a saída do DEM dessa chapa para apoiar Lira mostra que uma “aliança com a direita” não funciona.

“A saída do DEM do bloco “contra Bolsonaro” (e a ameaça do PSDB) confirma que a esquerda deveria ter construído outro caminho. Como fica evidente, para derrotar Bolsonaro é preciso uma tática de combate, e não de aliança com a direita, pois sempre se unem contra nós”, disse a deputada pelas suas redes sociais.