Para Planalto, Pacheco será o próximo presidente do Senado

O governo avalia que o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) consolidou sua posição como favorito na disputa pela Presidência do Senado. Na visão de auxiliares próximos do presidente Jair Bolsonaro, apenas um acontecimento novo poderia impedir sua eleição.

Para o Planalto, se esse resultado se confirmar é uma boa notícia. Lançado pelo atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), Pacheco recebeu o apoio oficial de Jair Bolsonaro, que deseja ter maior peso político na relação com o Congresso. O presidente ambiciona emplacar sua agenda de votações, incluindo pautas polêmicas, como o excludente de ilicitude, discussão sobre o voto impresso, entre outros pontos alinhados com suas redes de apoio mais ideológicas.

Na avaliação do governo, Pacheco leva vantagem na disputa contra Simone Tebet (MDB-MS) por ter começado sua campanha bem mais cedo, o que garantiu o apoio de blocos importantes, como o do PSD e o do PT. Além disso, o senador mineiro é bem visto entre os colegas e não sofre rejeição, mesmo tendo recebido apoio de Jair Bolsonaro. Mesmo assim, o Planalto monitora a campanha de Simone Tebet, que tem capacidade política para virar votos que estão, nesse momento, com Pacheco.

Apesar de o presidente estar apoiando a candidatura de Pacheco ainda existe uma cautela sobre o que esperar de sua possível presidência. Bolsonaro topou apoiá-lo por gestão de Davi Alcolumbre, com quem tem relação sólida, é que se tornou o padrinho da candidatura do senador mineiro. Mas há algum receio que Pacheco tenha um perfil independente demais à frente da Casa.

Aliados de Bolsonaro lembram que Pacheco, quando presidiu a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, não aliviou em nada para o então presidente Michel Temer, durante a discussão do seu pedido de impeachment. E os dois eram companheiros de MDB. No final, Pacheco acabou deixando o partido rumo ao DEM. Aí surge a segunda preocupação dos bolsonaristas, já que foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), quem o levou para o Democratas. E Maia é visto hoje como inimigo do governo.

Apesar dessas restrições, o governo ainda entende que Pacheco é a melhor opção disponível para os planos de conseguir mais influência na agenda do Congresso. Já um eventual triunfo de Simone Tebet é visto como um obstáculo nesse trabalho de alinhamento da pauta do governo com a do Legislativo.