Para Pochmann, PIB do 1º trimestre deve ser negativo

O economista Márcio Pochmann avalia que o recrudescimento da pandemia do coronavírus deve afetar negativamente o resultado do PIB do primeiro trimestre deste ano. E, na sua visão, isso deve ser agravado também pelo fim do pagamento do auxílio emergencial.

“Com base no que está em curso em janeiro de 2021, o PIB do 1° trimestre deverá ser novamente negativo. A piora na pandemia e fim do auxílio emergencial derrubam a ilusão neoliberal e confirma a via do decrescimento seguida pelo Brasil desde a segunda metade da década de 2010”, escreveu Pochmann nas suas redes sociais.