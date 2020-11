Para presidente da OAB, Crivella deve perder eleição e ‘a própria existência política’

O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, criticou fortemente o tipo de campanha feita pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), na disputa municipal deste ano. Para ele, a campanha tem base “em mentiras e factoides” e insulta os eleitores.

“Crivella ser prefeito do Rio foi um acidente histórico, grave e único. Seu preconceito e ignorância não combinam com o povo. Fazer campanha com base em mentiras e factoides é um insulto a cada eleitor. Não deve somente perder a reeleição, como a própria existência política”, postou Santa Cruz nas suas redes sociais.