Para PT, governo quer ‘matar o Bolsa Família’

O movimento feito pelo governo de Jair Bolsonaro de criar o Renda Brasil é uma “manobra” para “matar” o Bolsa Família. O Renda Brasil vai substituir o Bolsa Família, que foi criado durante o governo Lula e beneficia as camadas mais pobres da sociedade. Para imprimir sua marca na ação, Bolsonaro decidiu reformular o programa numa tentativa de associar seu governo ao benefício.

“O PT tem denunciado a manobra do desgoverno para matar o Bolsa Família, mais bem-sucedido programa de transferência de renda do mundo, e defendido a extensão de uma renda fixa para os mais pobres para enfrentar a desigualdade e a crise social e econômica que o País está vivendo”, criticou o PT nas redes sociais do partido.