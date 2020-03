Pará quer monitorar preço do álcool em gel

Mesmo sem nenhum caso confirmado, o governador do Pará, Hélder Barbalho, está tomando medidas preventivas contra o coronavírus. Nesta terça-feira, Barbalho anunciou que suspenderá as aulas da rede pública estadual e que conversa com representantes do setor farmacêutico e supermercadista para controlar o preço de itens como álcool em gel e máscaras de proteção. A ideia é controlar as vendas por meio do CPF do comprador. Belém, a capital do Estado, já estaria sofrendo com dos itens nas prateleiras. São atualmente 55 suspeitos de ter o coronavírus no Estado.