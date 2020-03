Para Ramos, MP do Trabalho vai retirar renda dos trabalhadores

O deputado Marcelo Ramos (PL-AM) criticou a medida provisória editada pelo governo que permite a suspensão do pagamento dos salários pelas empresas pelo período de quatro meses. Para Ramos, que presidiu a Comissão Especial da Reforma da Previdência, a medida vai na contramão do que está sendo feito na maioria dos países para reagir ao impacto do coronavírus sobre a economia.

“O mundo inteiro atuando pra manter a renda do trabalhador e o presidente edita MP retirando renda”, criticou via Twitter. “Não adianta preservar o empresário se não tiver pra quem vender. Tudo que for desonerado do empresário, o governo precisa colocar dinheiro novo para preservar a renda do trabalhador”, avalia.

“Acho que tem que desonerar para o empregador nesse momento tão difícil, mas o governo tem que bancar a manutenção da renda do trabalhador”, propõe Ramos.