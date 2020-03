O governador do Pará, Hélder Barbalho, decidiu tomar medidas restritivas em seu Estado no intuito de conter o coronavírus. Por decreto, que será publicado ainda nesta segunda-feira, 16, eventos públicos considerados não essenciais e reuniões privadas e públicas acima de 500 pessoas estão restritas por pelo menos 15 dias. Por enquanto, nenhum caso foi confirmado no Estado.