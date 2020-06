Para Sachsida, ‘teto de gastos é o grande pilar macrofiscal da economia’

O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, usou hoje suas redes sociais, para defender a manutenção do teto de gastos. Para o secretário, é importante retomar a agenda de consolidação fiscal, assim que a pandemia do coronavírus for resolvida.

“Passada a pandemia retornaremos imediatamente a agenda de consolidação fiscal e aumento da produtividade (com combate a má alocação de recursos). A manutenção do teto de gastos é o grande pilar macrofiscal da economia brasileira”, disse.