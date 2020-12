Para Salim, Judiciário brasileiro dá ‘uma no prego, outra na ferradura’

O ex-secretário nacional de Desestatização Salim Mattar aprovou a medida tomada pelo ministro Luís Roberto Barroso, do STF, não permitindo a diplomação de candidatos ficha-suja. Decisão liminar do ministro Kássio Nunes Marques tinha relaxado essas regras. Mas para Salim, o Judiciário só resolveu um problema criado por ele próprio.

“Correta a medida do presidente do TSE, ministro Barroso, suspendendo diplomação de candidatos fichas-sujas depois que o Ministro Kassio Nunes afrouxou as regras e encurtou o período de inelegibilidade. É o judiciário brasileiro: uma no prego outra na ferradura”, afirmou.