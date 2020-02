Para Salles, chuvas mostram importância de agenda urbana ambiental

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse ao BRP que os estragos provocados pelas fortes chuvas que desabaram sobre São Paulo comprovam a importância dos principais centros urbanos adotarem e ampliarem medidas que fazem parte da chamada agenda ambiental urbana. O ministro cita, por exemplo, que seria muito importante o aumento das áreas verdes urbanas para melhorar a permeabilidade das cidades em dias de temporais como o de hoje em São Paulo.

“Existe a necessidade de um melhor ordenamento territorial, de se fazer gestão de lixo e buscar a ampliação da permeabilidade urbana através do aumento de áreas verdes urbanas”, disse. “Essas são coisas importantes”.

O ministro reconhece também o peso que as mudanças climáticas têm provocado e entende que as cidades precisam trabalhar na sua adaptação à essas mudanças. “É preciso preparar a infraestrutura das cidades para essas situações mais intensas, como o aumento da intensidade das chuvas. É importante fazer a mitigação disso”, afirmou, lembrando que essa parte de ocupação e ordenamento do solo é matéria de competência municipal.