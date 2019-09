Para Salto, economia pode estar passando por processo de recuperação

Marcelo de Moraes

Com o PIB registrando um crescimento de 0,4%, no segundo trimestre, resultado que superou as expectativas dos analistas, o Brasil pode estar começando a vislumbrar um início da recuperação. Para o economista Felipe Salto, Diretor-Executivo da IFI (Instituto Fiscal Independente do Senado Federal), é possível acreditar nessa avaliação.

“Espécie de fumaça branca saindo pela chaminé. É provável que estejamos passando por um lento processo de recuperação. A liberação do FGTS e o efeito dos juros baixos sobre consumo e investimento poderão colaborar para essa dinâmica, desde que a agenda das reformas avance”, diz o economista.