Para senador, Aras tem ‘visão pré-histórica’ da PGR

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) criticou o comportamento do Procurador-geral da República, Augusto Aras, por conta da discussão ríspida com integrantes do Ministério Público Federal, durante reunião. Aras entrou em rota colisão com um grupo expressivo de integrantes do MPF, que o criticam por querer desmontar o modo de funcionamento das forças-tarefas, especialmente da Lava Jato.

“O Aras que fala grosseiramente com colegas é bem diferente daquele que fala aos políticos em Brasília. É bastante claro que ele tem uma visão pré-histórica da instituição que preside. Acha que poderá pela força autoritária restringir a independência da atuação dos procuradores”, disse o senador Alessandro.

“A independência do MP é uma conquista da democracia brasileira, essencial na construção de um Brasil mais justo, sem a impunidade que acoberta historicamente os poderosos. A atuação de Aras vai na contramão e atende àqueles que desejam o retrocesso. É obrigação de todos resistir”, destacou o senador.