Para senador, há um ‘golpe contra a Constituição’ em andamento

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) criticou, via Twitter nesta sexta-feira, 4, os votos já dados por alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que abrem a possibilidade de reeleição para o comando da Câmara e do Senado. Para ele, essa hipótese contraria o que prevê a Constituição e representa uma espécie de “golpe”. A votação foi iniciada ontem à noite.

“Gilmar, Toffoli e Kassio escolheram as sombras da madrugada para manifestar seus votos em favor do golpe contra a Constituição para permitir a reeleição de Maia e Alcolumbre. Até para os parâmetros brasileiros impressiona o casuísmo cínico dos ministros”, escreveu o senador nas suas redes sociais.

“O voto de Gilmar não para em pé. 75 laudas de distorções e citações fora de contexto para entregar um absurdo: será possível ignorar a restrição constitucional até por Questão de Ordem! Dá para dizer que Gilmar inaugurou a modalidade Novo Cangaço de interpretação constitucional”, criticou o senador.