Para senador, STF não está ‘ouvindo’ a sociedade

Equipe BR Político

Integrante do grupo dos 21 senadores chamado de Muda Senado, Eduardo Girão (Podemos-RS) afirma que o STF deve “ouvir” a sociedade. O coletivo de oposição ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), não desistiu da CPI da Lava Toga e já prepara a PEC que estabelece prazo para mandato dos ministros do Supremo – de 8 a 10 anos –, sem a possibilidade de recondução, além de mudar os critérios de escolha de seus integrantes.

“O único lugar onde não pode faltar justiça é no Supremo. O Supremo não é investigado e se coloca acima dos outros Poderes”, criticou ao Estadão. Entre os integrantes desse grupo, estão oito filiados ao Podemos, senadores do PSD, PP e PSL (Major Olímpio e Soraya Thronicke). Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) tem mantido distância do coletivo.