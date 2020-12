Para SPE, economia vai avançar ‘sem necessidade de auxílios governamentais’

Em nota técnica para falar sobre o PIB do terceiro trimestre, a Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia avalia que o crescimento de 7,7% representa “forte recuperação da economia brasileira”. E, por causa desse cenário favorável, a SPE avalia que está pavimentado “o caminho para que a economia brasileira continue avançando no primeiro semestre de 2021 sem a necessidade de auxílios governamentais”.

A aposta da equipe econômica numa recuperação robusta coloca o governo sob pressão. Terá de provar que pode encerrar definitivamente o pagamento do auxílio emergencial durante a pandemia e não causar um problema grave para os mais vulneráveis. Além disso, é provável que o presidente Jair Bolsonaro perca também popularidade caso encerre o benefício.

“O resultado do PIB no 3T20 apresenta forte recuperação da economia brasileira, confirmando a retomada em “V” da atividade. Os indicadores coincidentes sugerem manutenção da tendência de crescimento do PIB para os últimos meses deste ano, confirmando a expectativa de crescimento elevado no segundo semestre de 2020”, diz a análise.

“A forte recuperação da atividade, do emprego formal e do crédito neste semestre pavimentam o caminho para que a economia brasileira continue avançando no primeiro semestre de 2021 sem a necessidade de auxílios governamentais”, acrescenta a nota.

“É importante frisar que a retomada da atividade e do emprego, que ocorreu nos últimos meses, compensará a redução dos auxílios. Outro fator positivo será a melhora das condições financeiras que continuarão impulsionando a atividade, principalmente com a retomada da agenda de reformas”, prosseguiu a análise.

“O escudo de políticas sociais criado para amenizar o sofrimento econômico e social causados pela pandemia deve ser desarmado, dando espaço para a agenda de reformas estruturais e consolidação fiscal – único meio para que a recuperação se mantenha pujante”, afirma o texto.