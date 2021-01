Para Teich, governo conduziu vacinação de forma ‘ineficiente’

O ex-ministro da Saúde Nelson Teich atirou no governo nesta manhã de sexta, 22, pelo Twitter. Segundo o médico, que deixou o ministério diante de conflitos com o presidente Jair Bolsonaro a favor da prescrição de medicamentos sem eficácia contra a covid-19, o problema da vacinação contra a doença no Brasil não foi apostar em poucas vacinas, “mas conduzir de forma ineficiente as negociações, o planejamento e a execução”, escreveu.

Sem detalhar, Teich fala de promessas não cumpridas. “Promessas não cumpridas diminuem a credibilidade e a confiança nas instituições. Sempre é tempo para rever e recomeçar”, relativizou.

Sua saída da pasta se deu 28 dias após assumir o cargo. O médico oncologista havia atuado como consultor da campanha bolsonarista, em 2018.