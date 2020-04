Pará tem 97% dos leitos de UTI ocupados

Com o primeiro caso confirmado há pouco mais de um mês, em 18 de março, o Pará já alcança 97% da taxa de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva. O Estado atualmente tem 902 casos de coronavírus confirmados e 35 óbitos pela covid-19, segundo nota da Secretária de Saúde do Pará.

Em Belém, capital do Pará, há 125 leitos de UTI e 100% estão ocupados. Destes, 80% abrigam pacientes suspeitos ou infectados pelo coronavírus. O governo do Estado anunciou nesta terça-feira, 21, que antecipará a entrega de mais 50 leitos para o Hospital Regional Dr. Abelardo Santos, em Icoaraci, distrito de Belém.

Para implantar os novos leitos, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), agiliza a entrega de um novo pavilhão do hospital, agora prevista para este sábado, 25. “Estamos antecipando a finalização das obras. O 9º andar estava previsto para ser entregue em julho, mas nós aceleramos o processo para ceder espaço para a instalação de leitos”, afirmou o titular da Sedop, Ruy Cabral. Outras obras também serão intensificadas. Até o final desta semana, a Sedop prometeu que a ampliação do Hospital Regional de Castanhal será concluída, com a entrega de mais 60 leitos. Também serão entregues 20 novos leitos no Distrito de Castelo dos Sonhos, no município de Altamira, segundo a nota publicada pela Secretaria de Saúde Pública do Pará. “Até o final desta semana vamos entregar 130 novos leitos à Sespa”, prometeu Ruy.