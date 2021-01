Para Temer, apoio do PT a Baleia Rossi é ‘fenômeno democrático’

O ex-presidente Michel Temer (MDB) classificou o apoio do PT à candidatura do deputado Baleia Rossi (MDB-SP), seu companheiro de partido, à presidência da Câmara como um “fenômeno democrático”.

Nesta segunda-feira, 11, em entrevista à rádio Bandeirantes, Temer disse não se incomodar com a aliança entre as siglas, mesmo que após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, os petistas tenham passado a chamar o ex-vice-presidente de “golpista”.

“Temos de compreender isso como um fenômeno democrático. Quando assumi o poder, vi com muita naturalidade aqueles que haviam perdido poder se oporem ao meu governo”, disse. “Eu até dialogava com pessoal do PT, nunca tive nenhum problema, isso muito pautado pela experiência que tive na Câmara, fazendo composições internas com partidos de oposição”, disse.

Temer, que foi três vezes presidente da Câmara dos Deputados, disse defender o diálogo entre os Poderes e ainda criticou a formatação da disputa para as Mesas Diretoras da Câmara e do Senado entre um candidato pró-governo e outro não. “O presidente da Câmara não pode ser de situação ou de oposição. Ele tem que cumprir os deveres que a Constituição dá aos deputados”, disse.

“Diferentemente do que se alardeia muito hoje – de que, se um (candidato) for eleito, será inteiramente a favor do governo e o outro, se eleito, vai ser contra –, isso não pode acontecer”, avaliou.