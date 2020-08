Para Temer, Bolsonaro ‘se descontrolou um pouco’ em ameaça a repórter

Na avaliação do ex-presidente Michel Temer, o atual ocupante do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro, “se descontrolou um pouco” ao afirmar ter “vontade de encher” a boca de um jornalista d’O Globo com “porrada”. A afirmação do emedebista foi feita nesta terça-feira, 25, em entrevista ao jornalista José Luiz Datena, na Rádio Bandeirantes.

“Tenho a impressão que Bolsonaro se descontrolou um pouco. Mas sempre há tempo de consertar”, declarou o ex-presidente. Nos últimos meses, Temer e Bolsonaro se aproximaram politicamente, sendo o ex-presidente um dos conselheiros políticos do atual.

“Nós temos essa tendência humana de retrucar, mas, em função da posição que ocupa, ele tem que se acautelar”, opinou Temer. Na entrevista, Temer alertou para os riscos ao país que uma conduta do gênero vinda de um presidente pode causar. O “palpiteiro” do Planalto disse ainda que espera que Bolsonaro tome mais cuidado em suas reações.