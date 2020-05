Pará vai decretar lockdown em dez cidades

O governo do Pará anunciou nesta terça-feira, 5, em pronunciamento, decreto de lockdown para dez municípios, que incluem a região metropolitana de Belém. A medida inicia nesta quinta-feira, 7, e tem duração inicial até o dia 17, com possibilidade de prorrogação. Com a decisão do governador Helder Barbalho (MDB), o Estado será o terceiro a decretar a medida. No Maranhão, a medida já começou a valer hoje e no Ceará, o governador Camilo Santana (PT) anunciou que adotará a medida na capital a partir desta sexta, 8.

De acordo com Barbalho, a medida terá validade “educativa” até o domingo, 10. A partir de então, quem desrespeitar o isolamento deverá sofrer punição. No decreto, as multas para pessoas que desrespeitarem o lockdown serão de R$ 150 e para estabelecimentos comerciais, de R$ 50 mil. No Estado, 88% dos leitos de UTI do SUS estão ocupados.