Pará vai reabrir hospital de campanha em Santarém

O governo do Pará vai reabrir o hospital de campanha em Santarém, na região Oeste do Estado, para enfrentar o aumento de casos da covid-19 nos municípios da região do Baixo Amazonas. A previsão é de que a unidade, que será instalada na Escola Estadual Maria Uchôa Martins, comece a funcionar em dez dias, oferecendo 60 novos leitos clínicos.

Em visita ao local, na manhã desta terça-feira, 26, o governador paraense, Helder Barbalho (MDB), ressaltou que o novo hospital é um esforço entre o Estado e o município para evitar colapso no sistema de saúde da região.

“Estamos iniciando a adaptação desta escola estadual que, recentemente, foi entregue completamente reformada. É uma estrutura preparada para receber 60 leitos. Seguramente, reforçar a estrutura em saúde do município de Santarém desafoga a unidade de pronto atendimento e os leitos clínicos do Hospital Regional, e permite uma ampliação da oferta de leitos para garantir atendimento para todos que precisam”, ponderou Helder Barbalho.

Ontem, a Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) confirmou 1.349 novos casos de infectados pelo novo coronavírus e 14 óbitos. No total, são 320.894 casos e 7.544 óbitos no Estado. Em relação à ocupação de leitos na rede estadual, o Pará tem 46% dos leitos clínicos e 74% das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) ocupados.

“Nossos epidemiologistas indicam que já estamos vivendo uma segunda onda na região do Baixo Amazonas, e nós precisamos agir, por isso estamos aumentando a nossa retaguarda de leitos, para dar suporte a toda região. Precisamos trabalhar com todos os cenários, e estarmos preparados caso ocorra de fato um aumento excessivo no número de solicitações de internações”, afirmou o secretário adjunto de Saúde Pública, Sipriano Ferraz, que acompanhou o governador na manhã de hoje.