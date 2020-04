Para Witzel, governo torna combate ao coronavírus ‘mais difícil’

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, criticou a postura do governo federal, que, na sua visão, vê governadores e prefeitos “como inimigos”. Pela sua conta no Twitter, ele disse que esse comportamento torna o combate ao coronavírus “ainda mais difícil”.

“A falta de confiança do governo federal nas ações de todos os governantes do país no enfrentamento do coronavírus torna essa batalha ainda mais difícil. Não é possível que a essa altura do campeonato os governadores e prefeitos continuem a ser vistos como inimigos”, diz Witzel.

“Os fluminenses precisam de uma resposta imediata no socorro aos estados. Não se pode tratar uma pandemia mundial como um entrave político. Isso é inacreditável. É hora de união. É hora esquecer as diferenças e agir”, afirmou o governador.