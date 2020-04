Paraíba é o Estado com maior letalidade por covid-19

Dentre os Estados brasileiros, a Paraíba é o que registra a maior taxa de letalidade por covid-19, de acordo com o Ministério da Saúde. Enquanto a média nacional é de 6,3%, na Paraíba, a taxa chegou a 14,5%, segundo a última atualização do Painel Coronavírus, feita às 15h30 de quinta-feira, 16.

O Estado registra 165 casos e 24 óbitos em decorrência do novo coronavírus. A taxa de letalidade é calculada com base no número de mortes entre os casos confirmados da doença. Se for considerado apenas o número de óbitos, a Paraíba aparece em 10º lugar entre os Estados.