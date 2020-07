Paraná negocia com russos produção de vacina para covid-19

O Paraná avalia fechar cooperação técnica com a Rússia para a produção da vacina contra o novo coronavírus que está em fase final de testes naquele país. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 27, pelo governador do Estado, Ratinho Junior (PSD), no Twitter.

O assunto, inclusive, já foi tratada durante reunião na última sexta, em Brasília, entre o chefe da Casa Civil, Guto Silva, e o embaixador da Rússia no Brasil, Sergey Akopov.

De acordo com o governo do Estado, no encontro, Silva colocou à disposição a estrutura e técnicos do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar). O órgão já atua em parceria com a Fiocruz e o Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) na produção de testes moleculares para diagnóstico da covid-19.

Na semana passada, o governo russo anunciou ter concluído com sucesso a fase de ensaios clínicos do seu antivírus, desenvolvido pelo Centro Nacional de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya.

“Mais uma boa notícia! Também estamos negociando com a Rússia a produção de vacinas contra o coronavírus”, escreveu o governador. E seguiu: “Lembrando que já reservamos R$ 100 milhões para comprar vacinas, assim que tivermos uma segura e com eficácia comprovada! Vamos superar essa crise”, concluiu Ratinho.