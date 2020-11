Paraná Pesquisa em SP: Covas com 50,3% e Boulos 31,5%

Levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisa nesta tarde de terça, 17, mostra o prefeito Bruno Covas (PSDB), candidato à reeleição em São Paulo, com 50,3% das intenções de voto no segundo turno, contra 31,5% do candidato Guilherme Boulos (PSOL), na disputa municipal na Capital. Votos nulos e brancos somam 12,4%, e 5,8% responderam não saber em quem votarão. Já da parcela de votos válidos, 61,5% disseram que vão votar no tucano e, em Boulos, 38,5%.

No quesito rejeição, 47,9% disseram que não votarão em Boulos de jeito nenhum, enquanto 34,7% não vão apertar 45 na urna, número do tucano, de jeito nenhum.

A pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 17, com 1.000 pessoas, por telefone, e tem margem de erro de 3 pontos, para mais ou para menos. Está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº. SP-09859/2020.

O prefeito também venceria no segundo turno, segundo pesquisa do Instituto RealTime Big Data/CNN Brasil: Covas se apresenta com 60% das intenções de voto, enquanto 40% disseram que marcarão o número 50, de Boulos, na urna. Também foi realizada nos dias 16 e 17, com 1.050 pessoas, por telefone, e tem margem de erro de 3 pontos. Está registrada sob o número SP06584/2020.