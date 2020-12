Paraná Pesquisa: Hoje, Bolsonaro ganharia nos 1º e 2º turnos

Pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa divulgada nesta sexta, 4, mostrou que o presidente Jair Bolsonaro venceria todos os candidatos testados no 1º e 2º turnos das eleições em 2022. O adversário mais competitivo seria o ex-presidente Lula, num placar a favor do chefe do Planalto de 32,9% contra 17,8% para o petista no primeiro turno. Em segundo, viria Ciro Gomes (PDT), com 12,1% contra 35,8% para Bolsonaro. Em terceiro lugar, Sérgio Moro obteria 11,8% das intenções de voto, contra 33,3% do presidente.

No segundo turno, o cenário menos folgado seria com Moro, que teria 34,7% contra 44,9% de Bolsonaro. Depois viria o embate com Lula, que obteria 33,4% contra 47% do presidente. Em terceiro, Ciro teria 31% e Bolsonaro, 48,5%.

O levantamento também traz o índice de aprovação do presidente de 50,2% contra 45,3% que o desaprovam. Já na avaliação da gestão Bolsonaro deu empate: 37,3% a consideram ruim e péssima, e 37,2%, boa e ótima. Regular, 24,2%.

João Doria (PSDB-SP) aparece lá em baixo, com 3,7%, 3,8% e 4,8% nos três cenários. Guilherme Boulos se sai melhor que o tucano: 5,7% e 4,9%, em dois cenários.

Em quarto, atrás de Lula, Moro e Ciro, vem Fernando Haddad: 8,8% e 11,5%, em dois cenários. Em seguida, vem Luciano Huck: 7,8% e 9,5%.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais telefônicas, com eleitores com 16 anos ou mais, em 26 Estados e Distrito Federal e em 192 municípios brasileiros durante os dias 28 de novembro a 01 de dezembro de 2020, com margem de erro de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos.