Paraná Pesquisa: Kalil lidera com 59,5% das intenções de voto em BH

Nova pesquisa eleitoral em Belo Horizonte mostra a situação do atual prefeito e candidato à reeleição, Alexandre Kalil (PSD), cada vez mais tranquila. Levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta que Kalil tem 59,5% das intenções de voto, o que daria vitória para ele ainda em primeiro turno. O segundo colocado é João Vitor Xavier (Cidadania), que está mais de 50 pontos porcentuais atrás de Kalil. Ele tem 8% das intenções de voto.

Na sequência aparecem Áurea Carolina (PSOL), com 4,6% do eleitorado, e Bruno Engler (PRTB), com 3,9%. Nilmário Miranda (PT) tem 2,5%. Ainda 2% dos eleitores afirmaram que votarão em Rodrigo Paiva (Novo). Wendel Mesquita (Solidariedade) apareceu com 1% das intenções. Outros candidatos não alcançaram nem mesmo 1 ponto porcentual das intenções.

A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 23 de outubro com 802 eleitores no município de Belo Horizonte. Ela atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,5% para os resultados gerais. Ela foi registrada no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/20. De acordo com a Resolução-TSE nº. 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº MG-05471/2020. O levantamento foi feito por telefone.