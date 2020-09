Paraná Pesquisa: Paes segue na frente e Martha Rocha cola em Crivella

Pesquisa estimulada do Instituto Paraná Pesquisa divulgada nesta sexta, 25, mostrou uma ligeira elevação do índice de eleitores que não votariam em nenhum candidato a prefeito no Rio de Janeiro e ligeira queda na preferência daqueles que votariam no líder Eduardo Paes (DEM), que passou de 28,6%, em agosto, para 25,1% em setembro. O ex-prefeito do Rio virou réu no dia 8 de setembro por crimes de corrupção, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro. O segundo colocado, prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), se mantém na posição, mas também com tendência de queda e empatado tecnicamente com a Delegada Martha Rocha (PDT). Alvo da Justiça eleitoral, o prefeito foi declarado ontem inelegível pelo TRE-RJ, mas cabe recurso.

Aqueles que não votariam em ninguém subiu de 18,5%, obtidos entre 15 e 19 de agosto, para 21,6% no levantamento atual. A margem de erro é de 3,5 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Por outro lado, no levantamento espontâneo, os 68,8% dos que não sabiam em quem votar passaram para 62,1% em setembro, coincidindo com ligeiro aumento na pesquisa estimulada nos índices de preferência do eleitorado pela candidata Delegada Martha Rocha. Ela passou de 9,3% para 11,8% agora, empatada tecnicamente com Crivella, com 13,6%, que antes era de 15,4%.

O retrato atual então seria:

Eduardo Paes (DEM): 25,1%

Crivella (Republicanos): 13,6%

Delegada Martha Rocha (Martha Rocha): 11,8%

Benedita da Silva (PT): 7,3%

Bandeira de Mello (Rede): 3,6%

Clarissa Garotinho (PROS): 2,2%

Luiz Lima (PSL): 1,9%

Nenhum: 21,6%

O retrato de agosto era:

Eduardo Paes (DEM): 28,6%

Crivella (Republicanos): 15,4%

Delegada Martha Rocha (Martha Rocha): 9,3%

Benedita da Silva (PT): 7%

Clarissa Garotinho (PROS): 3,1%

Nenhum: 18,5%

A pesquisa ouviu 910 eleitores presencialmente entre os dias 20 e 24 de setembro e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº RJ-08624/2020.