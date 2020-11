Paraná Pesquisas em Guarulhos: Guti tem 59,6% dos votos válidos

Na disputa em segundo turno pela prefeitura de Guarulhos, o atual prefeito da cidade, Guti (PSD), está na liderança, de acordo com levantamento divulgado nesta segunda-feira, 23, pelo Paraná Pesquisas. O levantamento aponta o candidato à reeleição com 59,6% das intenções de votos válidos. Seu adversário, Elói Pietá (PT) aparece com 40,4%.

O levantamento também mediu o potencial eleitoral dos candidatos. Sobre Guti, 32,1% afirmaram que votariam nele com certeza para prefeito de Guarulhos, enquanto 28,9% disseram que poderiam votar nele e 35,3% afirmaram que não votariam de jeito nenhum no atual prefeito.

Perguntados sobre Pietá, 22,5% dos eleitores disseram que votariam nele com certeza para o cargo, enquanto 26,9% manifestaram que poderiam votar e 47% afirmaram que não votariam de jeito nenhum no petista para a prefeitura da cidade.

O Paraná Pesquisas ouviu 800 eleitores de Guarulhos entre os dias 19 e 22 de novembro de 2020. O levantamento tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de 3,5 pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob a identificação SP-06745/2020.