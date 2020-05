Paraná tem menor taxa de crescimento da covid-19 do Brasil, aponta estudo

Estudo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) revela que Paraná é o Estado brasileiro que apresentou a menor taxa de crescimento do número de casos da covid-19 nesta última semana. Entre os dias 11 e 18 de maio, a variação no número de registros confirmados da doença foi de 27,6% enquanto a média nacional chegou a 49,5%.

No mesmo período, a taxa de crescimento do número de óbitos em decorrência do novo coronavírus no Paraná também foi a menor do Brasil: 14,4%, enquanto a média nacional bateu 45,8%. De acordo com o Ministério da Saúde, até esta quinta-feira, 21, o Paraná registra 2.616 casos confirmados e 137 óbitos por covid-19.

Os dados fazem parte de um estudo coordenado pelo médico cardiologista José Rocha Faria, que é professor do Centro de Epidemiologia e Pesquisa Clínica (EPICENTER) da PUC-PR. A análise levou em conta os dados fornecidos pelo Ministério da Saúde.