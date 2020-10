Parlamentares apontam contratos ‘com alto risco de fraude’ no MEC

Parlamentares que compõe a Comissão Externa de Acompanhamento do MEC apontaram cinco contratos do ministério, com valor total de R$ 7,5 milhões, como tendo “alto risco de fraude”. Todos os contratos dizem respeito a compras feitas durante o estado de calamidade devido à pandemia de coronavírus, como aquisição de medicamentos e de equipamentos de proteção individual para hospitais universitários.

Ao todo foram analisados 101 contratos da pasta. Além dos cinco classificados como “alto risco”, outros 31 entraram na categoria de “risco médio”. O maior contrato sob suspeita foi fechado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com a empresa Deep Oil Tecnologia em Equipamentos LTDA no valor de R$ 5.159.076,00. No relatório, os parlamentares apontam que, além de não ter estrutura física “esperada para uma empresa de maior porte”, as 4 milhões de luvas de látex adquiridas pela pasta tiveram um sobrepreço de quatro vezes o valor praticado em mercado. O MEC adquiriu o par por R$ 1,20, quando o preço normal é de R$ 0,30.

A licitação com a UFRJ já foi cancelada pela instituição. Outros quatro contratos, ainda em vigor, apresentam problemas semelhantes, segundo relatório da comissão, com preços de EPIs e medicamentos variando de três a quatro vezes o valor praticado em mercado.

O ex-ministro Abraham Weintraub, que deixou o cargo há alguns meses, tem se vangloriado na internet sobre a lisura dos procedimentos em sua gestão, em oposição às suspeitas que recaem sobre governadores sobre contratos feitos para aquisição de medicamentos e EPIs. Em nota enviada para O Globo, o MEC justificou que “os processos e tomada de decisão dos gestores são de responsabilidade de cada instituição, dispondo essas de competência para adotar providências para apuração de irregularidades porventura existentes”.

Confira o relatório na íntegra: