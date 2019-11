Parlamentares céticos com Aliança Pelo Brasil em 2020

Gustavo Zucchi

Apesar do barulho no lançamento do Aliança Pelo Brasil, partido que o presidente Jair Bolsonaro tenta fundar após deixar o PSL, há ceticismo entre parlamentares de que a sigla conseguirá participar das eleições municipais. Segundo os envolvidos na fundação do PSD, em 2011, não há tempo necessário para colher assinaturas em papel a tempo de o TSE conferir a autenticidade delas. A legenda precisou de 200 dias para ser homologada pela corte eleitoral. Bolsonaro então teria até abril de 2020 para colher as assinaturas e conseguir a homologação para participar das eleições municipais de 2020, algo que poucos no Congresso acreditam que irá conseguir. Nesta quinta, 21, Bolsonaro admitiu que a ideia de usar assinaturas eletrônicas pode naufragar para 2020. “Se for possível a (coleta de assinaturas para criação da legenda) eletrônica, a gente forma um partido para março. Se não for possível, eu não vou entrar em disputas municipais no ano que vem, estou fora.”