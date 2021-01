Parlamentares começam a assinar pedido de CPMI do coronavírus

Deputados já começaram a declarar seu apoio à criação no Congresso de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar as negligências do governo no combate à pandemia do novo coronavírus. Ontem, os autores da proposta, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e o deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) iniciaram a coleta de assinaturas necessárias para a abertura da CPMI do coronavírus.

“Assinei pedido do senador Randolfe para abertura de CPMI que apure ações e omissões do Governo no combate à Covid19. Não vamos deixar impunes responsáveis pelo agravamento da crise sanitária no País, em especial no Amazonas, onde brasileiros morreram por falta de oxigênio”, afirmou o deputado Túlio Gadelha (PDT-PE).

“Acabo de assinar a abertura da CPMI para investigar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19. A ação é encabeçada pelo líder do PSB Alessandro Molon e pelo senador Randolfe Rodrigues. Basta de impunidade!”, reforçou o deputado Denis Bezerra (PSB-CE).