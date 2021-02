Parlamentares criam frente em apoio ao E-commerce

Mais uma frente parlamentar foi criada. Trata-se da Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Mercado de Varejo e E-Commerce (FREVEC). Ela será comandada pelo deputado Christino Áureo (PP-RJ), que destacou sua importância diante da pandemia de coronavírus, onde o comércio virtual teve um crescimento expressivo.

“Não poderíamos prever, quando fizemos a proposta de criação da Frente, que seria tão representativa pelo momento que estamos vivendo. Ela congrega todo o ambiente de e-commerce e trata do varejo. Lida com setores que estão fortemente afetados pela pandemia”, defendeu Áureo. A ideia, segundo o parlamentar, é trabalhar pela modernização da legislação e cuidados com a regulamentação do setor.