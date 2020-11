Parlamentares pedem convocação de presidentes da Anvisa e Instituto Butantan 

O líder do PSB na Câmara, Alessandro Molon (RJ), e vice-líder do Cidadania no Senado, Alessandro Vieira (SE), querem que os presidentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres, e do Instituto Butantan, Dimas Covas, sejam convocados a explicar, no Congresso, o imbróglio em torno da suspensão dos testes da coronavac.

Molon propôs a ida de Torres e do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para explicar a situação e andamento das pesquisas de vacinas contra a covid-19. “Diante das controversas informações da vacina envolvendo a Anvisa, pediremos a convocação do presidente da agência e do ministro da Saúde para que explique, na Câmara, essa gravíssima situação. Essa disputa política de Bolsonaro é uma sentença de morte para brasileiros!”, disse nas redes sociais.

Vieira já protocolou no Senado um convite para o diretor-presidente da Anvisa e para o presidente do Instituto Butantan comparecerem à Casa para prestar esclarecimentos sobre o andamento das pesquisas das vacinas. “É natural — e desejável — que interrupções nas pesquisas sejam feitas sempre que necessário para que a segurança da população que virá a ser imunizada seja plenamente resguardada. No entanto, não é aceitável que possíveis disputas políticas possam atrasar uma medida tão aguardada como a distribuição da vacina que, esperamos, poderá facilitar e impulsionar a normalização da situação de calamidade que enfrentamos no momento”, justificou o senador.

Um requerimento assinado pelos deputados Orlando Silva (PCdoB-SP), Perpétua Almeida (PCdoB-AC) e Marcelo Ramos (PL-AM) pede também a convocação de Pazuello e o convite a Torres e Covas para comparecer à comissão da Câmara que acompanha as ações de combate ao coronavírus. Outro da bancada do PSOL pede a convocação apenas do presidente da Anvisa para esclarecer a suspensão dos testes da Coronavac.