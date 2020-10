Parlamentares pedem investigação contra Damares

Parlamentares protocolaram nesta sexta-feira, 2, uma representação no Ministério Público contra a ministra das Mulheres, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Lídice da Mata (PSB-BA), Alice Portugal (PCdoB-BA), Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e Gleisi Hoffman (PT-PR) querem que seja feita uma investigação para saber se Damares tentou interferir no aborto a qual uma menina de 10 anos foi legalmente submetida.

Reportagem da Folha mostra que a ministra teria enviado representantes da pasta para transferir a menina para um hospital onde ela aguardaria a possibilidade do parto ser realizado. Indica também que os dados da criança e do hospital onde o procedimento foi realizado teriam sido vazados para militantes de dentro do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.

“A presença de representantes do Ministério foi confirmada pela própria ministra em suas redes sociais, no dia 13 de agosto. Os fatos revelados pela Folha, em conjunto com informações anteriores divulgadas, comprovam que a ministra Damares utilizou a estrutura do Ministério para seguir suas vontades pessoais e crenças religiosas, agiu para obstruir o cumprimento de ordem judicial e facilitou a divulgação de dados sigilosos protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Constituição Federal”, afirmaram as parlamentares.

Confira a representação na íntegra: