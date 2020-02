Parlamentares prestam solidariedade a Cid

Gustavo Zucchi

Parlamentares de diversas vertentes políticas já estão manifestando apoio ao senador Cid Gomes (PDT-CE), após ele ter sido alvejado por tiros de arma de fogo durante protesto de PMs no Ceará. O relator do orçamento, deputado Domingos Neto (PSD-CE), disse estar rezando pelo estado de saúde do parlamentar. “As nossas orações estão com ele neste momento, que passa por estabilização no Hospital do Coração, em Sobral”, afirmou. Já o colega de Cid no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), classificou a situação como “inaceitável”. “O que acontece em Sobral é grave. É inaceitável em qualquer hipótese atuações que empreguem o terror à população”, disse. José Serra (PSDB-SP), Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e Orlando Silva (PCdoB-SP), também se manifestaram.