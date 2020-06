Com o impacto negativo provocado pela iniciativa do governo de tentar ocultar os dados sobre o coronavírus, vários parlamentares tentaram reverter a situação em conversa com ministros. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi um deles. Ele procurou o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, com esse objetivo.

“Liguei para o ministro Jorge Oliveira e fiz um apelo, em nome da Câmara, para que sejam reestabelecidos os dados e a transparência”, confirmou Maia.