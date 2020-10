Parlamentares visitam áreas de queimadas em MS

Equipe BR Político

Parlamentares da Comissão Externa do Senado que acompanha as queimadas no Pantanal visitou neste sábado a cidade de Corumbá (MS) e sobrevoou o bioma para averiguar os estragos causados pelos incêndios e encontrar autoridades da região.

A comissão é formada por parlamentares da região. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também acompanhou a visita.

A senadora Simone Tebet (MDB) disse que é necessária a criação de uma brigada de incêndio equipada e adequada para lidar com os incêndios no Pantanal.

Salles destacou as medidas que, segundo ele, foram adotadas pelo governo federal, mas disse que a administração Bolsonaro estaria disposta a ouvir o que mais precisaria ser feito.

O sobrevoo dos senadores sobre a região mostrou grandes áreas devastadas pelas queimadas.

Eles realizaram uma coletiva depois da visita, da qual participaram os senadores, Salles, e autoridades locais. “Precisamos prevenir novas queimadas e ajudar o Pantanal a se recuperar”, disse, nas redes sociais, a senadora, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. A senadora anotou que as cenas de devastação são muito mais chocantes quando vistas in loco.