Parlamentares voltam a bater o bumbo por PL da 2ª instância

Gustavo Zucchi

Deputados e senadores favoráveis ao projeto de lei que, em tese, permite a prisão em segunda instância, voltaram a bater o bumbo para que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), paute o PL aprovado no final do ano passado na CCJ da Casa. Só que mesmo dentre os defensores do texto há divergências. Algumas lideranças acreditam que não é hora de fazer barulho.

A estratégia é esperar o resultado da comissão especial da Câmara que discute uma PEC com o mesmo tema. Argumentam que, caso enviem o PL agora, ele será apensado à emenda constitucional. E perderiam uma ferramente importante de pressão diante da não-aprovação da PEC dentro do prazo combinado.