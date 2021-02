Parlamento Amazônico quer prioridade de vacinação contra covid na região

A pedido do presidente do Parlamento Amazônico (Parlamaz), senador Nelsinho Trad (PSD-MS), os senadores e deputados que integram o grupo farão um diagnóstico da epidemia de covid-19 em seus países e das medidas de vacinação na região amazônica. Nesta quinta-feira, 4, o grupo se reuniu para a eleição dos vice-presidentes do bloco.

A situação da pandemia em cada país será discutida no próximo encontro do Parlamaz, que deve acontecer no fim de março. “Proponho como pauta emergencial nos primeiros encontros a defesa da priorização dos moradores da região no processo de vacinação. Em função das distâncias e das carências, essas pessoas estão menos preparadas para lidar com a doença”, justificou Trad.

Os cinco vice-presidentes escolhidos hoje atuarão no biênio 2021-2022. Pelo Brasil, o representante eleito foi o deputado federal Léo Moraes (Podemos-RO). Os demais vices são os deputados Aleiza Alcira Rodríguez, da Bolívia; Juan David Velez, da Colômbia; Romel Guzamana, da Venezuela; e Gabriela Cerda, legisladora do Equador.

Peru, Suriname e Guiana ainda não indicaram seus candidatos, que devem ser eleitos na próxima reunião.

Criado em 1989, o Parlamaz tem o objetivo de estabelecer políticas integradas entre os países, estreitando as relações sobre questões relacionadas à Amazônia e promovendo a cooperação e o desenvolvimento sustentável da região.