Marcelo de Moraes

A tensão no Oriente Médio se ampliou hoje com a decisão, tomada neste domingo, pelo Parlamento do Iraque de votar a favor da saida das tropas americanas que estão em seu território. Hoje, há cerca de 5 mil militares dos Estados Unidos no país e a decisão de aprovar sua saída foi tomada por causa da ação militar dos americanos que matou, em solo iraquiano, o poderoso general iraniano Qassim Suleimani.