Parlamento Europeu rejeita simbolicamente acordo UE-Mercosul 

O Parlamento Europeu rejeitou nesta quarta-feira, 7, simbolicamente o acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul, em um texto, aprovado pela maioria dos representantes, que afirma que o acordo não pode ser ratificado “como está”. O motivo aventado é o que especialistas já temiam e alertavam para: a política ambiental do governo Bolsonaro.

Na versão original do texto, o Parlamento afirmava estar “extremamente preocupado com a política ambiental de Jair Bolsonaro, que vai contra os compromissos do Acordo de Paris, em particular no combate ao aquecimento global e à proteção à biodiversidade” e conclui que “nessas circunstâncias, o acordo UE-Mercosul não pode ser ratificado como está”. No texto final a menção a Bolsonaro foi retirada, mas a rejeição mantida.

O trecho foi incluído no projeto de relatório do parlamentar Jörgen Warborn sobre a implementação do acordo, de 2018, e a emenda teve aprovação de 345 eurodeputados em votação na terça-feira, 6. Houve 56 abstenções e 295 foram contra. A movimentação não significa um veto ao tratado, já que o relatório ainda não foi submetido, mas mostrou pela primeira vez que a maioria dos representantes é contra a aprovação.

O parlamento não é o único obstáculo no outro continente para que o acordo seja ratificado. Depois de uma aprovação por lá todos os países-membro do bloco europeu precisam aprovar o texto. O fator era a maior preocupação em relação ao sucesso do acordo. Desde que os números preocupantes de desmatamento no Brasil começaram a repercutir, seguidos de uma recusa do governo em estabelecer um comprometimento com metas para o combate à devastação ambiental, dirigentes de países como a França e a Alemanha passaram a levantar dúvidas sobre a negociação.